Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Folge 1: Aliens
39 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Seit jeher fasziniert die Menschheit der Gedanke, dass es außerirdisches Leben gibt. Immer wieder tauchen Augenzeugenberichte auf, die die vermeintliche Existenz von übernatürlichen Wesen bestätigen sollen. Zach möchte herausfinden, wieviel Wahrheit dahintersteckt. Er trifft Menschen, die angeblich Begegnungen mit Außerirdischen hatten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick