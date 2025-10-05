Staffel 1Folge 7vom 05.10.2025
Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Folge 7: Gedankenkontrolle
37 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Bereits seit Jahrhunderten versuchen Menschen, durch Gedankenkontrolle Einfluss auf andere zu nehmen. Im Laufe der Geschichte haben sie daher auch viele eigenartige Praktiken wie Voodoo oder Gehirnwäsche entwickelt. Aber wie einfach ist es, die Gedanken mithilfe moderner Technik zu kontrollieren?
