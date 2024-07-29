Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfall auf Pellworm mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 29.07.2024
Folge 3: Unfall auf Pellworm mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur

88 Min.Folge vom 29.07.2024Ab 12

Notfall für die Lebensretter vom Rettungshubschrauber: In Schleswig-Holstein ist Notfallsanitäterin Vanessa auf der Insel Pellworm im Einsatz. Eine Frau ist im Urlaub schwer mit dem Fahrrad gestürzt. Derweil bekommt es Doc Moritz in Mönchengladbach mit einem skurrilen Fall zu tun: Ein Mann steht mit seinem Rollstuhl mitten in der Fußgängerzone und ist nicht mehr ansprechbar. Doch als er aufwacht, fängt er plötzlich an zu singen.

SAT.1
