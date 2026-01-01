Zum Inhalt springenBarrierefrei
Emily Erdbeer

Staffel 4Folge 6
Einmal um die beerig große Welt

Emily Erdbeer

Folge 6: Einmal um die beerig große Welt

22 Min.

Nach einer unglücklichen Wette mit Pasteten Ede reist Emily los, um zu beweisen, dass sie es schafft, in 80 Tagen einmal um die Welt zu reisen. Sie will zeigen, dass man mit einer positiven Einstellung alles erreichen kann. Auf ihrer Reise kommen Emily und Pfefferminz Diva, die sie begleitet, durch verschiedene Länder und überall treffen sie Freunde, die ihnen helfen, pünktlich das Ziel zu erreichen.

