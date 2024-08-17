Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 6vom 17.08.2024
Folge 6: Mark und Scott Blankenburg

47 Min.Folge vom 17.08.2024Ab 12

Im beschaulichen Hamilton, Ohio, sind die Blankenburg-Zwillinge angesehene Mitglieder der Gesellschaft. Sie führen eine erfolgreiche Kinderarztpraxis und sponsern eine Baseball-Jugendmannschaft. Doch niemand ahnt, welch dunkle Geheimnisse die Brüder verbergen ... In Grand Rapids, Michigan, treiben währenddessen die Samel-Zwillinge ihr Unwesen und terrorisieren die Nachbarschaft.

