The Discovery Expedition

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 11.08.2024
Folge 1: The Discovery Expedition

45 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 12

Das Jahr 1901 markiert den Beginn der Expeditionen in die Antarktis. In der Hoffnung, den Südpol zu erreichen, bricht Captain Robert Falcon Scott bestens ausgestattet auf. An seine Seite gesellt sich Ernest Shackleton. Ben Fogle und Dwayne Fields tragen das historische Equipment auf und folgen Scotts Route. Auch beim Essen dürfen sie nicht wählerischer sein als ihre Vorgänger: Zweimal am Tag gibt es einen fettigen Eintopf aus getrocknetem Fleisch.

Kabel Eins Doku
