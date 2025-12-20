Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eyeshield 21

Der Teufel gegen die Lichtgeschwindigkeit

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 128vom 20.12.2025
Der Teufel gegen die Lichtgeschwindigkeit

Folge 128: Der Teufel gegen die Lichtgeschwindigkeit

23 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Sena, Monta, Seijuro und Haruto werden kurz vor ihrem bevorstehenden Match gegeneinander noch einmal interviewt. Seijuro beteuert, dass er Eyeshield mit allen möglichen Mitteln bekämpfen wird. Daraufhin trainiert Sena erneut mit Yoichi, um bestmöglich vorbereitet zu sein.

