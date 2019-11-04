Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 04.11.2019
Folge 4: Tokio und der Sex

43 Min.Folge vom 04.11.2019Ab 16

In Tokio testet Schauspieler Fahri Yardim, ob menschliche Nähe glücklich macht - auch wenn sie gekauft ist: Wie fühlt es sich an, eine Frau zum Kuscheln zu mieten? Was empfindet Fahri, wenn er bei einer japanischen Bondage-Session zusieht? Und wie geht der Schauspieler damit um, wenn er von einer Frau in der Bar sitzen gelassen wird?

