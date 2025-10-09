Unleashed: Oliver Ginkel und Idris VirgoJetzt kostenlos streamen
Fame Fighting
Folge 6: Unleashed: Oliver Ginkel und Idris Virgo
22 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Olympia-Boxer Oliver Ginkel und Misfits-Kämpfer Idris Virgo heben "Fame Fighting" auf ein neues Level. "Unleashed" zeigt die Vorbereitung der beiden Profis auf den ersten "Professional Bout". Ginkel, der Deutsche Meister, trifft auf den international erfahrenen Virgo. Wer dominiert im Ring und beweist, was wahre Kampfkunst bedeutet?
