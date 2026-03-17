Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Family Guy

Made in China

ProSieben MAXXStaffel 24Folge 11vom 17.03.2026
Made in China

Made in ChinaJetzt kostenlos streamen

Family Guy

Folge 11: Made in China

21 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Stewie entdeckt ein "Made in China"-Etikett an Ruperts Rücken und taucht daraufhin in die chinesische Kultur ein. Da er vermutet, dass Rupert seine Heimat vermisst, plant er eine Reise nach China, um die Familie des Teddybären ausfindig zu machen. Brian begleitet ihn auf das Abenteuer in den Fernen Osten.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Family Guy
ProSieben MAXX
Family Guy

Family Guy

Alle 4 Staffeln und Folgen