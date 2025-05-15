Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Faust

Jagd auf Mephisto

KultKrimiStaffel 1Folge 1
Jagd auf Mephisto

Jagd auf MephistoJetzt kostenlos streamen

Faust

Folge 1: Jagd auf Mephisto

58 Min.Ab 12

In anonymen Briefen erpresst ein Unbekannter die Hamburger Verkehrsbetriebe. Er droht Anschläge auf die S-Bahn an und fordert eine Million Mark. Da der Erpresser bei einer Geldübergabe allein aufgrund seines außergewöhnlichen akrobatischen Könnens entkommt, vermutet man ihn im Zirkus-Milieu. Faust schleust sich als "Mädchen für alles" in einen fast bankrotten Zirkus ein. Als einer der Akrobaten ermordet wird, hat Faust einige Verdächtige im Auge. Nach einer Verfolgungsjagd steht fest: Es gibt einen Auftraggeber und einen, der die Aufträge ausführt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Faust
KultKrimi
Faust

Faust

Alle 4 Staffeln und Folgen