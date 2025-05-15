Faust
Folge 6: Inkasso
Jürgen Adam, Angestellter des Inkassobüros Schweiger, ist tot. Die Umstände deuten auf eine brutale Hinrichtung hin. Bei seinen Nachforschungen stößt Faust vor allem bei Adams Schwester auf Fassungslosigkeit und Unverständnis: Für sie ist nicht nachvollziehbar, dass ihr Bruder, ein so friedfertiger Mensch, umgebracht wurde. Faust gelingt es, sich von Schweiger als Geldeintreiber anstellen zu lassen. Er übernimmt Adams Job und lernt bald seinen zwielichtigen Partner Rettig kennen. Dieser hat offenbar hinter dem Rücken seines Chefs in die eigene Tasche gewirtschaftet. Hat auch Adam davon profitiert? Faust nimmt Kontakt zu Adams alten Kunden auf und stößt dort auf verdächtiges Schweigen und Angst. Um den Mörder endgültig überführen zu können, muss Faust ihm eine raffinierte Falle stellen.
