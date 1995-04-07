Faust
Folge 3: Todesangst
Zuhälter Johnny Jarosch tarnt den Mord an einer seiner Prostituierten als Selbstmord. Was er allerdings nicht weiß, dass es eine einzige Zeugin gibt, die anonym die Polizei informiert. Dem Besitzer des berüchtigten Pigalle, Jarosch, ist trotz der Aussage nichts nachzuweisen. Faust will die Unbekannte ausfindig machen. Mit einem kleinen Trick gelingt es ihm, in dem Bordell einen Job als eine Art Hausmeister zu erhalten. Faust findet schnell heraus, dass nur Gloria die gesuchte Zeugin sein kann. Doch die junge Frau hat Angst. Faust greift zu einer List: Ulrike gibt sich als Gloria aus und fordert von Jarosch Schweigegeld. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, da Jarosch inzwischen auch seine Widersacherin kennt.
