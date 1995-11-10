Faust
Folge 6: Drei Tage Zeit
Harry Bremer, Sicherheitschef der Pharmafirma MediVac, wird vor einem Hotel ermordet. Die MediVac verhandelt dort über Schadenersatzforderungen von Medikamentengeschädigten. Bremer hatte bei seinem Sicherheitscheck einen mutmaßlichen Attentäter entdeckt, der offenbar den Konzernchef Millinger umbringen will. Denn kurz vor seinem Tod hinterlässt Bremer auf einem Anrufbeantworter den Namen des Verdächtigen: Steiner! Faust lässt sich mit Wissen der Hotelleitung als Etagenkellner engagieren. Sein neuer Kollege Mario Seifert hilft ihm über die ersten Pannen hinweg. Dann wird das philippinische Zimmermädchen Theresa tot aufgefunden. Hat sie etwas mit dem Mord an Bremer zu tun? Kurz darauf dringt Julia Muhlert - sie gehört zu der Gruppe der Medikamentengeschädigten - in die Suite von Millinger ein.
