KultKrimiStaffel 4Folge 3vom 16.05.1997
59 Min.Folge vom 16.05.1997Ab 12

Ein bekannter Künstler wird in Hamburg aus dem Hinterhalt erschossen. Alle Spuren führen zur "Villa Palermo", in der der exaltierte Politikersohn Gerhard Schulze-Leitner ein Stipendienprogramm für Künstler unterhält. Faust schleust sich als "Primaten-Maler" in das Haus und findet bald heraus, dass Schulze-Leitner von dem Toten erpresst wurde: Er hatte Bilder des Künstlers nicht unter dessen, sondern unter seinem Namen ausgestellt. Doch als auf Schulze-Leitner ein Anschlag verübt wird, gerät dessen Vater unter Verdacht. Faust stößt auf Abgründe einer zerrütteten Familie.

