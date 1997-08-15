Zum Inhalt springenBarrierefrei
Faust

Auf den Tag genau

KultKrimiStaffel 4Folge 6vom 15.08.1997
Folge 6: Auf den Tag genau

59 Min.Folge vom 15.08.1997Ab 12

Der Hamburger Einbrecher-König Bernd Täubner wird im Hafen erschossen. Alle Spuren führen in den Bereich des Organisierten Verbrechens. Offenbar wurde Täubner Opfer der polnischen Mafia. Mit Hilfe seines Kollegen und langjährigen Freundes Fichte vom Einbruchsdezernat schleust sich Faust in die Szene ein und arbeitet für ein Partyservice-Unternehmen, das die Objekte für die Einbrüche erkundet. Als der Chef der polnischen Mafia Hamburg einen Besuch abstattet, begibt sich Faust in die Höhle des Löwen. Doch dann fliegt seine Tarnung auf.

