FC Brotatos
Folge 11: Martialisch Brüllen
25 Min.Ab 12
Spidey Lucas, Lars Holzi und der Rest des Teams zerlegen mit großer Leidenschaft und Herzblut einen alten Seat. Dabei stellen sie fest, dass so ein altes Kfz ein robustes und fast unzerstörbares "Etwas" ist. Der kommende Spieltag wird zeigen, ob das Zertrümmern des Autos die Kicker des FC Brotatos zusammengeschweißt hat. Es muss dringend ein Sieg her, um in die Aufstiegsrunde zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick