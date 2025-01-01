Zum Inhalt springenBarrierefrei
FC Brotatos

Martialisch Brüllen

Staffel 1Folge 11
Martialisch Brüllen

FC Brotatos

Folge 11: Martialisch Brüllen

25 Min.Ab 12

Spidey Lucas, Lars Holzi und der Rest des Teams zerlegen mit großer Leidenschaft und Herzblut einen alten Seat. Dabei stellen sie fest, dass so ein altes Kfz ein robustes und fast unzerstörbares "Etwas" ist. Der kommende Spieltag wird zeigen, ob das Zertrümmern des Autos die Kicker des FC Brotatos zusammengeschweißt hat. Es muss dringend ein Sieg her, um in die Aufstiegsrunde zu kommen.

