Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FC Brotatos

Hans und Holz

JoynStaffel 1Folge 4
Hans und Holz

Hans und HolzJetzt kostenlos streamen

FC Brotatos

Folge 4: Hans und Holz

24 Min.Ab 12

Die Fußballlegende und das Social-Media-Meme Hans Sapei hat sich bei Holzi und Spidey angekündigt. Er möchte gerne Struktur ins Training der Brotatos bringen. Hans zeigt, wie man professionell trainiert und wo der Hammer hängt. Nicht bei jedem in der Mannschaft kommt das jedoch an und Hans merkt schnell, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist. Ob die Kicker die positiven Vibes von Hans' Training in das Sonntagspiel retten können?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

FC Brotatos
Joyn
FC Brotatos

FC Brotatos

Alle 1 Staffeln und Folgen