Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Finding Beauty - Die Makeover-Show

Vorbei mit dem Verstecken: Die Reise zu mehr Selbstwertgefühl

sixxStaffel 1Folge 5vom 16.01.2023
Vorbei mit dem Verstecken: Die Reise zu mehr Selbstwertgefühl

Vorbei mit dem Verstecken: Die Reise zu mehr SelbstwertgefühlJetzt kostenlos streamen

Finding Beauty - Die Makeover-Show

Folge 5: Vorbei mit dem Verstecken: Die Reise zu mehr Selbstwertgefühl

46 Min.Folge vom 16.01.2023Ab 12

Vor vier Jahren lernte Vesna ungewollt die Schattenseiten der ästhetischen Chirurgie kennen. Bei einer Lidstraffung wurde ihr von dem behandelnden Arzt viel zu viel Haut entfernt. Die Folgen waren Asymmetrie und ständige Schmerzen. Dr. Isabel Edusei nimmt sich Vesnas Fall an. Kann die Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie Vesnas Selbstvertrauen wiederherstellen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Finding Beauty - Die Makeover-Show
sixx
Finding Beauty - Die Makeover-Show

Finding Beauty - Die Makeover-Show

Alle 1 Staffeln und Folgen