Bye bye Männerkörper: Endlich im Einklang mit dem Inneren

sixxStaffel 1Folge 3vom 28.10.2022
47 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12

Die transidentitäre Schwäbisch-Hallerin Adriana Karla wünscht sich zum Abschluss ihrer langen Reise zu ihrem wahren Ich einen wohlgeformten, weiblichen Busen. Endlich will sie im Spiegel der Frau entgegenblicken, die sie eigentlich schon immer war. Kann Dr. Susanne Morath als Expertin auf dem Gebiet geschlechtsangleichender Chirurgie ihrer Patientin dabei helfen, endlich anzukommen?

