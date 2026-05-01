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Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Lust aufs Land

sixxStaffel 1Folge 9vom 01.05.2026
Lust aufs Land

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Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge 9: Lust aufs Land

41 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6

Das Ehepaar Mahan möchte Waisenkinder adoptieren und wünscht sich daher ein großes Haus auf dem Land. Vater Joel freut sich bereits auf das Leben als Teilzeit-Cowboy und Farmer - obwohl er noch nicht einmal einen Rasenmäher bedienen kann. Werden die Gaines der Familie diesen Traum erfüllen können?

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