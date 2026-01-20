Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 20.01.2026: Alt vs. modern
42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 6
Chip und Joanna betreuen heute das Ehepaar Blount. Familienvater Norris ist Kapitän einer Sportmannschaft und behandelt seine Schüler wie seine eigenen Kinder. Daher sollte das Haus geräumig genug sein, um eine ganze Mannschaft zu beherbergen. Norris und seine Frau Denitia haben jedoch so unterschiedliche Geschmäcker, dass es den Gaines sehr schwer fällt, einen gemeinsamen Nenner mit ihnen zu finden.