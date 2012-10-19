Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 3Folge 5vom 19.10.2012
44 Min.Folge vom 19.10.2012Ab 12

Wolfram Seeskow sitzt erstochen auf der Toilette eines Callcenters. Keiner seiner Kollegen meldet den Toten - zwei Tage lang. Die polizeilichen Ermittlungsschritte laufen ins Leere, denn die Angestellten mauern. Sie stehen offenbar unter dem Druck ihres Abteilungsleiters Severin Grevesmühlen. Ann Gittel und Vince Flemming erzwingen vom Abteilungsleiter die Genehmigung, mit der Belegschaft ein paar scheinbar unverfängliche Gruppenbefragungen durchzuführen. Flemming ist klar, dass er nur weiterkommt, wenn er die hermetische Gruppe aufbricht. Die Mitarbeiter sind eine bunte Mischung aus allen Schichten: vom philosophierenden Dauerstudenten Ralf Karge über die seit ihrer Trennung finanziell abgerutschte Katrin Liebig bis hin zum strebsamen Türken Can Yakin, der sich am Telefon als Olaf Schmidt meldet. Flemmings Psychospiele bringen einiges zu Tage: Der Tote wurde offenbar systematisch gemobbt.

