KultKrimiStaffel 3Folge 4vom 05.10.2012
45 Min.Folge vom 05.10.2012Ab 12

Ex-Häftling Horst Meier wird auf dem Gelände eines verlassenen DDR-Vergnügungsparks erschossen aufgefunden. In der Nähe wurde offensichtlich eine Geisel in einem Verlies gefangen gehalten. Eine Spur führt Ann und Vince zu dem mutmaßlichen Opfer, ausgerechnet einem Psychologen. Doch warum will Dr. Arnulf Rand, ein berühmt-berüchtigter Autor von Selbsthilfe-Bestsellern, nicht zugeben, dass er Opfer einer Entführung geworden ist, obwohl der Polizeipsychologe klare Zeichen eines seelischen Traumas an ihm erkennt? Flemming vermutet, dass Rand dadurch seine eigene Theorie widerlegen würde, die ihn reich und berühmt gemacht hat: Laut ihr kann ein Mensch, der richtig gegen die Unbilden der menschlichen Gesellschaft gepanzert ist, jedes Trauma selbst überwinden.

