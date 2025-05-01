Zum Inhalt springenBarrierefrei
Katrin & Dirk

Folge 30: Katrin & Dirk

44 Min.Ab 6

Katrin und Dirk lernten sich bei ihrer Ausbildung kennen. Anfangs waren sie zu schüchtern, miteinander zu sprechen, doch seit mittlerweile sechs Jahren führen die beiden eine harmonische Beziehung. An ihrem 23. Geburtstag machte Dirk seiner Freundin einen romantischen Antrag. Nun will das junge Paar mit Freunden und Verwandten eine romantische Spreewaldhochzeit feiern und hofft auf Hilfe und Dekoideen vom Hochzeitsprofi Frank.

