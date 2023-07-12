Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frau Jordan stellt gleich

Lesben und Katholikinnen

JoynStaffel 1Folge 4vom 12.07.2023
Lesben und Katholikinnen

Lesben und KatholikinnenJetzt kostenlos streamen

Frau Jordan stellt gleich

Folge 4: Lesben und Katholikinnen

25 Min.Folge vom 12.07.2023Ab 12

Yvonne erzählt im Büro gerne detailliert von ihrem regen Sexleben. Das kommt nicht bei allen gut an: Frau Lowitz von der Bauaufsicht fühlt sich zunehmend belästigt, zumal die gläubige Katholikin ohnehin ein Problem mit Yvonnes Homosexualität hat. Eva versucht zu vermitteln. Derweil kehrt Herr Brinkmann aus dem Krankenstand zurück ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frau Jordan stellt gleich
Joyn
Frau Jordan stellt gleich

Frau Jordan stellt gleich

Alle 3 Staffeln und Folgen