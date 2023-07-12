Lesben und KatholikinnenJetzt kostenlos streamen
Frau Jordan stellt gleich
Folge 4: Lesben und Katholikinnen
25 Min.Folge vom 12.07.2023Ab 12
Yvonne erzählt im Büro gerne detailliert von ihrem regen Sexleben. Das kommt nicht bei allen gut an: Frau Lowitz von der Bauaufsicht fühlt sich zunehmend belästigt, zumal die gläubige Katholikin ohnehin ein Problem mit Yvonnes Homosexualität hat. Eva versucht zu vermitteln. Derweil kehrt Herr Brinkmann aus dem Krankenstand zurück ...
