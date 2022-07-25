Frau Jordan stellt gleich
Folge 2: Nazis und Neuwahlen
25 Min.Folge vom 25.07.2022Ab 12
Der Hindenburgplatz soll umbenannt werden. Gisela Sackwitz bot einst den Nazis die Stirn und ist, zumindest nach Meinung der Antragstellerin Marlies Röver, deutlich besser geeignet als Namensgeberin. Eva soll sich dafür beim Bürgermeister einsetzen. Doch Brinkmann hat kein Ohr für die Sache. Die Situation eskaliert - mit weitreichenden Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick