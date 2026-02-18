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Freundschaft ohne +

Fester Freund vs. Bester Freund

Talk? Now!Staffel 1Folge 6vom 18.02.2026
Fester Freund vs. Bester Freund

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Freundschaft ohne +

Folge 6: Fester Freund vs. Bester Freund

41 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Bester Freund vs. fester Freund – zieht einer den Kürzeren? Genau darum geht es heute! Nico und Kostas haben für den Endspurt der 1. Staffel zum ersten Mal einen Gast dabei, nämlich Kostas’ Boyfriend Mik! Die drei sprechen offen über ihre (in some way) einzigartige Dreier-Konstellation, erste Eindrücke von vor 8 Jahren und welche Herausforderungen diese lange Freundschaft mit sich brachte. Außerdem packen sie endlich die Story zum berüchtigten "Paris-Streit" aus! Was hatte das mit Kostas’ Beziehung zu tun, wo verlaufen die Grenzen zwischen Bromance und Romance, und wie haben sie es geschafft, heute so entspannt darüber zu reden? Wir wünsschen euch ganz viel Spaß bei der Folge & freuen uns auf euer Feedback!

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