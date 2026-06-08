Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 11: Familiensorgen (1)
23 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Frieda erfährt von ihrer Kollegin Erna einige politische und persönliche Geschichten über das Dorf. Erneut wendet sie sich an Felix mit der Bitte um finanzielle Unterstützung für die Feuerwache. Währenddessen absolvieren die angehenden Feuerwehrleute ein Techniktraining unter der Leitung von Jonathan und Mirko, weshalb Otto sich übergangen fühlt.
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