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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Familienfreuden (2)

JoynStaffel 1Folge 6vom 03.06.2026
Familienfreuden (2)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 6: Familienfreuden (2)

23 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12

Felix lädt Frieda, Pippa und Otto zu einem gemeinsamen Essen mit seiner Mutter Carla ein. Schnell kommen alte Konflikte zwischen den Familien wieder hoch, bei denen Felix Stellung beziehen muss. Als am nächsten Tag die Bagger anrollen, um die Feuerwache platt zu machen, muss Felix entscheiden, ob er die Freiwillige Feuerwehr doch noch retten will.

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