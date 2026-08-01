Unerwartete Aussichten (1)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 127: Unerwartete Aussichten (1)
23 Min.Folge vom 29.08.2026Ab 12
Anna ist bei dem Unfall nichts passiert, doch Cornelia plagt ihr schlechtes Gewissen und sie versucht, Anna erst mit einem besseren Rollstuhl und dann mit dem Angebot, die Kosten für eine teure Untersuchung zu übernehmen, zu helfen. Frieda fühlt sich von Mirko eingeengt und bezüglich Pippas Auszug unverstanden. Sie geraten in einen Streit, nach dem Mirko sich am nächsten Morgen im Wald verletzt und von Erna gerettet wird.
Alle Staffeln im Überblick