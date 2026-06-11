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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Das Mixtape (1)

JoynStaffel 1Folge 17vom 11.06.2026
Das Mixtape (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 17: Das Mixtape (1)

23 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

Otto glaubt, in Otto II einen Leidensgenossen gefunden zu haben, muss dann aber erfahren, dass dessen Frau gar nicht gestorben ist. So erkennt er, dass auch eine Trennung einen großen, schmerzhaften Verlust bedeuten kann. Diese Erfahrung macht auch Pippa, als ihr Freund aus der Ferne mit ihr Schluss macht. Um sie aufzuheitern, unternehmen Frieda und Felix mit ihr einen Ausflug in die Natur und kommen sich dabei näher.

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