Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 18: Das Mixtape (2)
23 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Otto glaubt, in Otto II einen Leidensgenossen gefunden zu haben, muss dann aber erfahren, dass dessen Frau gar nicht gestorben ist. So erkennt er, dass auch eine Trennung einen großen, schmerzhaften Verlust bedeuten kann. Diese Erfahrung macht auch Pippa, als ihr Freund aus der Ferne mit ihr Schluss macht. Um sie aufzuheitern, unternehmen Frieda und Felix mit ihr einen Ausflug in die Natur und kommen sich dabei näher.
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