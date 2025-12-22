Fruits Basket
Folge 2: Sie sind alle Tiere!
23 Min.Ab 16
Die Oberschülerin Tohru Honda verliert mit dem Tod der Mutter ihr letztes Familienmitglied. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitet sie als Haushälterin für den wohlhabenden Shigure Soma. Zusammen mit Yuki Soma, einem schönen jungen Mann, sowie dessen Erzfeind Kyo Soma, teilt sie sich von nun an ein Haus. Was sie nicht ahnt: Auf der Soma-Familie lastet seit Jahrhunderten ein Fluch.
