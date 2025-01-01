Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Bis aufs Blut

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 18
Bis aufs Blut

Für alle Fälle Stefanie

Folge 18: Bis aufs Blut

47 Min. Ab 12

Stephanies alte Freundin Utti meldet sich: Das ehemalige Partyluder ist jetzt verheiratet und hat ein Kind. Ein Autounfall verhindert jedoch das Treffen der Freundinnen, und Stephanie wird Zeugin, wie Uttis Kind auf die Straße rennt. Ein Mann greift wagemutig ein und rettet den Kleinen, dabei zieht er sich schwere Verletzungen zu. Utti und ihr Sohn verschwinden daraufhin spurlos ...

