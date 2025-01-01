Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 4
Folge 4: Lass' mich nicht allein

47 Min.
Ab 12

Der zwölfjährige Serge ist Zeuge, als seine Eltern niedergeschossen werden. Kurz nach seinem schwer verletzten Vater kommt auch der völlig verstörte Junge ins Luisenkrankenhaus, wo sich Elke um ihn kümmert. Der Polizei verschweigt Serge, wer die Täter waren - er will selbst Rache nehmen ... Nach roten Rosen und jungen Hunden denkt sich Freeclimber Henry eine neue verrückte Idee aus, um seine Ex-Freundin Kati zurückzugewinnen ...

