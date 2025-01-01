Zum Inhalt springenBarrierefrei
47 Min.Ab 12

Siegmar Ruschke liest in der Zeitung eine Anzeige: "Mama ist tot!". Unter der angegebenen Adresse findet er ein junges Mädchen in desolatem Zustand, das sich, aus Schmerz um den Verlust der Mutter, am ganzen Körper Wunden zugefügt hat - er bringt sie ins Krankenhaus. Siegmar behauptet, ein Freund der Mutter zu sein, doch das Mädchen kennt ihn nicht ...

