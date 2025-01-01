Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Diebisches Duo

SAT.1 GOLD
Staffel 8
Folge 24
Diebisches Duo

Für alle Fälle Stefanie

Folge 24: Diebisches Duo

47 Min.
Ab 12

Viktor, vermögender Professor im Ruhestand, findet vor seinem Haus eine schwangere Frau, der es offensichtlich schlecht geht. Als Viktor sie hineinbittet, stolpert die junge Luzie unglücklich und verletzt sich. Der Professor kümmert sich rührend um sie, was ihr zunehmend unangenehm ist. Viktor ahnt nicht, dass sein Schützling und ihr Mann Theo ein sorgsam gehütetes Geheimnis haben ...

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

