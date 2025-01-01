Für alle Fälle Stefanie
Folge 27: Die Gipfelstürmerin
47 Min.Ab 12
Als sich die Bergsteigerin Nadja bei der Vorbereitung auf eine Expedition verletzt und in die Klinik eingeliefert wird, erfährt sie, dass sie schwanger ist. Doch ihre Freude ist getrübt: zum einen, weil dadurch ihre Teilnahme an der Expedition fraglich wird, zum anderen, weil eine Schwangerschaft aufgrund eines früheren Unfalls äußerst riskant wäre ...
