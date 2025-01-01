Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 33
Folge 33: Entscheide Dich!

46 Min.Ab 12

Die 14-jährige Balletttänzerin Theresa wird von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Lorna Hild, die Fahrerin, kommt mit ein paar Schrammen davon. Theresas Mutter fürchtet, dass ihre Tochter gelähmt bleibt und wartet ungeduldig auf ihren Mann Fred - er soll ihr und Theresa beistehen. Auch Lorna wartet auf einen Mann: ihren Geliebten Fred. Als er endlich erscheint, begreift Stephanie, dass es zwischen Theresa und Lorna eine Verbindung gibt ...

