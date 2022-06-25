Zum Inhalt springenBarrierefrei
Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 25.06.2022
Luxushotel im Schulbus

Full Metal Junkies - Camper-Tuning extrem

Folge 1: Luxushotel im Schulbus

45 Min.Folge vom 25.06.2022Ab 12

Jim Stewart und seine Jungs verwandeln alte Fahrzeuge in einzigartige Wohnräume. Für ihren heutigen Kunden sollen sie einen amerikanischen Schulbus in ein luxuriöses, britisches Hotelzimmer verwandeln. Doch das Projekt hat seine Tücken, denn zuerst müssen die Full Metal Junkies das komplette Dach des Busses anheben. Außerdem hat Jim noch eine ausgefallene Idee für einen entspannten Urlaub in luftigen Höhen.

