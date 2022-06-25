Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 2vom 25.06.2022
47 Min.Folge vom 25.06.2022Ab 12

Bei ihrem heutigen Auftrag müssen Jim Stewart und sein Team echten Erfindergeist beweisen. Denn eine vierköpfige Familie und ihre komplette Ausrüstung zum Surfen, Wakeboarden und Fahrradfahren soll in einem kleinen Van verstaut werden - zusätzlich muss darin noch Platz zum Schlafen sein. Außerdem verfolgt das Team eine ausgefallene Idee von Jim: Er will zwei Doppeldeckerbusse miteinander verbinden, um einen einzigartigen Wohnraum zu kreieren.

