Futurama

Geschichten von Interesse Nr. 1

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 29vom 30.01.2026
Folge 29: Geschichten von Interesse Nr. 1

22 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Professor Farnsworth hat eine sensationelle Erfindung gemacht: die "Was wäre, wenn ..."-Maschine. Natürlich wollen sich alle von dem Apparat vorführen lassen, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn ... Bender z. B. 150 Meter groß oder Leela etwas impulsiver wäre - sie würde alle umbringen -, oder was aus Fry geworden wäre, hätte er sich nicht einfrieren lassen. Er wäre nämlich von Stephen Hawking gefangen genommen worden, und das Universum hätte sich ganz eigenständig zerstört ...

