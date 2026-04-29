Into the Wild Green Yonder (4)Jetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 16: Into the Wild Green Yonder (4)
21 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Amys Eltern Leo und Inez planen den Umbau des altmodischen Mars Vegas in ein neues Unterhaltungszentrum. Doch die Pläne stoßen auf Protest bei Öko-Aktivistinnen, die die Zerstörung der kosmischen Umwelt befürchten. Bei einem Zusammenstoß zwischen Demonstrantinnen und der Planet-Express-Crew dringt ein Schmuckstück in Frys Kopf. Fortan kann er die Gedanken anderer lesen. Außerdem gerät er zwischen die Fronten des endlosen Kampfes zwischen Enzyklopoden und der Dunklen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren