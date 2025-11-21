Futurama
Folge 12: 31st Century Fox
21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Die Planet Express-Crew möchte neue Firmenuniformen. In einem Kostümladen werden sie fündig. Bender entdeckt dort aber auch ein Fuchsjäger-Kostüm, das ihm ausgesprochen gut gefällt. Er beschließt, an einer Fuchsjagd teilnehmen und bringt damit die Tierschützerin Leela gegen sich auf. Deren Versuche, die Fuchsjagd zu stoppen, misslingen, und so wird der Fuchs am Ende zur Strecke gebracht. Als Bender jedoch erfährt, dass es sich um einen Robo-Fuchs handelt, wird er wütend ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Alle Staffeln im Überblick
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
