Futurama
Folge 13: Naturama
21 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6
Lachs Fry hat sich in den Lachs Leela verliebt und es auch geschafft, den Konkurrenten-Lachs Zapp auszustechen. Aber als es zum Laichen geht, stellt sich heraus, dass Leela und Fry in unterschiedlichen Flüssen geboren wurden, und so nicht gemeinsam laichen können. Indes ist die Riesenschildkröte Farnsworth verzweifelt, weil seine Gattung vom Aussterben bedroht ist und er kein Weibchen zur Paarung hat, während See-Elefant Bender über einen Harem von fünfzig Weibchen verfügt.
