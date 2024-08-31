Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo Plus

Timefreeze Hindenburg

ProSiebenFolge vom 31.08.2024
Timefreeze Hindenburg

Folge vom 31.08.2024: Timefreeze Hindenburg

51 Min.Folge vom 31.08.2024Ab 12

Die Explosion des deutschen Luftschiffes Zeppelin LZ 129 - Hindenburg am 6. Mai 1937 ist das Ende einer Ära und bis heute ein rätselhaftes Ereignis. Die Hindenburg galt als das Prestige-Objekt deutscher Ingenieurskunst, als "Titanic der Lüfte". Wie konnte ausgerechnet die Hindenburg in einer Katastrophe enden? In "Galileo Plus: Timefreeze Hindenburg" reist Stefan Gödde in die Vergangenheit und hält in den entscheidenden Momenten die Zeit an, um genau das herauszufinden.

