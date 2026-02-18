Gamer By Heart
Folge 2: Mut zur Kritik
69 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Sandra aka anormaldisaster traut sich, in ihren YouTube Videos offen die Games Branche zu kritisieren. Dabei gestaltet sie ihre Videos so treffend und gut recherchiert, dass auch Raum für die eigene Meinungsbildung bleibt. Diesen Spagat muss man erstmal schaffen. Was Sandra noch dazu bewegt, Vollzeit-Content Creatorin zu werden, erzählt sie in diesem Interview.
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