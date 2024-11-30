Suez Crisis and Mystery JetsJetzt kostenlos streamen
Geheimakte Erde
Folge 3: Suez Crisis and Mystery Jets
40 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Forscher suchen nach geophysischen Erklärungen für seltsame Phänomene: Ein Schiff blockiert die wichtigste Handelsroute auf See. Ein Bergsteiger wird in Schottland von einer seltsamen Kreatur gejagt. Und: Ein Flugzeug der Alliierten wird über Deutschland von mysteriösen Lichtern verfolgt.
