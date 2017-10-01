Was ist die "Tür-ins-Gesicht-Technik"?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 4: Was ist die "Tür-ins-Gesicht-Technik"?
44 Min.Folge vom 01.10.2017Ab 12
Niemand stellt Fragen so schön gemein wie er: Hugo Egon Balder stellt in neuen Ausgaben der Kult-Comedyshow "Genial daneben" sein Rate-Team vor harte Aufgaben: Wigald Boning, Hella von Sinnen, Max Giermann, Chris Tall und Martin Rütter beantworten skurrile und witzige Fragen der Zuschauer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick